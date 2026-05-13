Caltanissetta stanno sequestrando una donna | ma era solo un uomo che nascondeva l’amante nel cofano dell’auto
A Caltanissetta, alcune studentesse hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando un presunto rapimento di una donna, ma si trattava in realtà di un uomo che nascondeva la propria amante nel bagagliaio dell’auto. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, dove hanno verificato la situazione e smentito l’ipotesi iniziale. L’uomo è stato identificato e la donna trovata in buone condizioni.
Un uomo ha nascosto la propria amante nel bagagliaio dell'auto ma alcune studentesse che passavano in quel momento hanno allertato le forze dell'ordine per un presunto rapimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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