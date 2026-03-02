Uccide il marito a coltellate | arrestata una 54enne nel Salernitano Giallo sul movente del delitto

Una donna di 54 anni è stata arrestata nel Salernitano con l'accusa di aver ucciso il marito, un imprenditore di 60 anni, con coltellate. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire i dettagli del delitto. La polizia ha eseguito l'arresto poco dopo il ritrovamento del corpo. La dinamica dell'omicidio resta ancora da definire.

Salerno, 2 marzo 2026 – Svolta lampo nell'inchiesta per la morte di Francesco Vitolo, l'imprenditore 60enne ucciso a coltellate dalla moglie. Oggi la 54enne è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Il dramma familiare si è consumato sabato sera a Sant'Egidio del Monte Albino, comune dell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. Era stata la donna a lanciare l'allarme sabato sera, chiedendo l'intervento del 118 per un presunto malore accusato dal marito. Ma i sanitari, al loro arrivo nella villa di viale Degli Aranci, avevano riscontrato la presenza di sangue e di un taglio all'altezza del costato. La moglie ha ammesso di averlo accoltellato al culmine di una lite, ma la sua ricostruzione non convince gli inquirenti.