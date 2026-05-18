Il governo ha deciso di rivedere la propria posizione sul decreto lavoro, annunciando il ripristino di una norma che permette ai lavoratori con contratti scaduti di ricevere gli arretrati. Dopo aver inizialmente escluso questa possibilità, l’esecutivo ha presentato un emendamento che garantisce il pagamento delle somme dovute ai lavoratori in questa condizione. La modifica mira a tutelare chi ha avuto rapporti lavorativi conclusi, prevedendo che gli stipendi non ancora corrisposti vengano versati.

Il governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Lunedì 18 maggio, nella fase di conversione del decreto sul giusto salario alla Camera, verrà presentato un emendamento che ristabilisce la prima versione del testo, poi modificato prima della promulgazione del decreto. L’iniziativa è stata presa dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che già aveva puntato a quella disposizione in fase di elaborazione della norma. Allora era prevalsa una posizione diversa con il decreto attuale che demanda le decisioni in merito alle parti coinvolte. Ora, secondo le parole del sottosegretario, la questione sembra ricomporsi anche perché l’obiettivo, vista anche la crisi in corso e l’aumento dell’inflazione è la «crescita dei salari». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decreto lavoro, sui contratti il Governo ci ripensa: arriva l’emendamento sugli arretrati

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