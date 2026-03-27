Decreto Fiscale Governo ci ripensa e cancella le tasse su dividendi e pacchi extra Ue | cosa cambia e per chi

Il governo ha deciso di eliminare le restrizioni sulla tassazione agevolata di dividendi e plusvalenze, tornando a un regime più semplice. La misura, introdotta pochi mesi fa, è stata ritirata, modificando di conseguenza le norme fiscali in vigore. La decisione riguarda principalmente le aliquote applicate e le modalità di tassazione per le operazioni di investimento, coinvolgendo soggetti e aziende interessate dalle nuove disposizioni.

Dopo appena pochi mesi il governo fa marcia indietro e cancella la limitazione sulla tassazione agevolata di dividendi e plusvalenze, tornando a un regime più semplice. Il decreto fiscale prevede anche il rinvio della tassa sui piccoli pacchi extra-UE e l'estensione dell’iperammortamento agli investimenti fuori dall'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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