Decreto primo maggio approvato dal governo dal salario giusto all’aumento di stipendio per contratti scaduti cosa contiene
Gli interventi da quasi 1 mld € prevedono anche la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei giovani under 35, di donne lavoratrici svantaggiate e nell'area Zes Nella giornata di mercoledì 28 aprile è stato approvato dal governo il Decreto primo maggio, il testo di legge sul la.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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