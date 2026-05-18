Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti presunti debiti milionari dell’attore legati al suo Teatro del Soho CaixaBank a Malaga. L’attore ha scelto di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla situazione finanziaria e sui rapporti con l’istituto bancario coinvolto nel progetto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sulle cause di eventuali difficoltà, ma la sua dichiarazione si concentra sulla volontà di fare chiarezza e di affrontare la questione pubblicamente.

Antonio Banderas ha deciso di rispondere pubblicamente alle recenti indiscrezioni secondo cui sarebbe in difficoltà economiche a causa degli investimenti nel suo Teatro del Soho CaixaBank a Malaga, in Spagna. L’attore ha affidato a X un lungo messaggio in cui ha smentito con forza le voci sulla presunta “rovina finanziaria”. “ No, amici miei, non sono rovinato: sono al massimo. E sono incredibilmente felice! ”, ha scritto Banderas nel suo post. Le indiscrezioni erano nate dopo alcuni articoli della stampa spagnola che parlavano di perdite milionarie legate al teatro inaugurato nel 2019. Secondo queste ricostruzioni, il progetto avrebbe accumulato deficit economici importanti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Debiti milionari per Antonio Banderas? L’attore rompe il silenzio e chiarisce il caso del suo teatro di Malaga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme

Il figlio segreto di Adriano Celentano: Antonio Segatori rompe il silenzio e porta il caso in tribunaleUn uomo di 55 anni sostiene di essere il figlio non riconosciuto di Adriano Celentano e chiede il test del DNA.