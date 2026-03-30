Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme

A Malaga, durante la Domenica delle Palme, l’attore Antonio Banderas ha preso parte alla processione, evento tradizionale della Settimana Santa in Spagna. La processione ha coinvolto diversi partecipanti e ha visto la presenza di volti noti e devoti. La cerimonia si è svolta nel centro storico, con il corteo che ha attraversato le vie principali della città.

Tra fede, tradizione e volti noti, prende il via la Settimana Santa in Spagna. A Malaga, l’attore Antonio Banderas ha partecipato alla processione della Domenica delle Palme, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cattolica del Paese. Dopo aver intonato un inno nella chiesa di San Giovanni, Banderas, indossando la tradizionale tunica da penitente beige con dettagli verde scuro, ha dato il via alla processione, ordinando la partenza del carro che trasporta la Vergine della confraternita “Lacrime e Favori”. Legato profondamente alla sua città natale, Malaga, l’attore partecipa a questo rito da oltre vent’anni. “Vedo sempre le tradizioni della mia terra, la nostra identità e il modo in cui viviamo le nostre feste, e sono felicissimo di essere qui”, ha dichiarato ai giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme Articoli correlati Gerusalemme, stop alla processione delle Palme: restrizioni per il conflitto, appello alla preghiera per la paceLa tradizionale processione della Domenica delle Palme, che ogni anno attraversa il Monte degli Ulivi fino al cuore di Gerusalemme, quest’anno non si... Leggi anche: Pasqua di guerra a Gerusalemme: "Negata la processione delle Palme" Contenuti e approfondimenti su Antonio Banderas Argomenti discussi: Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme. Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme(LaPresse) Tra fede, tradizione e volti noti, prende il via la Settimana Santa in Spagna. A Malaga, l’attore Antonio Banderas ha partecipato ... stream24.ilsole24ore.com Antonio Banderas, testa rasata e tonaca bianca alla processioneCome da tradizione, l'attore si è unito ai fedeli per la festa religiosa della Domenica delle Palme che si svolge nella sua città natale È tornato come ogni anno a Malaga, in Spagna, insieme alla ... ilgiornale.it