Un uomo di 55 anni ha presentato una causa in tribunale affermando di essere il figlio non riconosciuto del cantante Adriano Celentano e ha richiesto un test del DNA per dimostrarlo. La sua richiesta si basa sulla convinzione di una relazione avuta in passato con l'artista. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e sta ora seguendo il suo corso legale.

Un uomo di 55 anni sostiene di essere il figlio non riconosciuto di Adriano Celentano e chiede il test del DNA. Il Molleggiato risponde via Instagram con ironia. Il caso torna in tribunale. Un uomo di 55 anni che si sveglia e decide di cambiare cognome. Non per moda, non per convenienza. Ma perché ritiene di portare il sangue del Molleggiato. La storia di Antonio Maria Segatori e della sua battaglia per il riconoscimento di paternità nei confronti di Adriano Celentano è esplosa in tutta la sua forza, rimescolando decenni di silenzi, accordi nell’ombra e smentite pubbliche. Una vicenda che vale molto più di un semplice gossip: tocca il diritto all’identità, la verità biologica, e la figura di uno degli artisti più iconici che l’Italia abbia mai prodotto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Il figlio segreto di Adriano Celentano: Antonio Segatori rompe il silenzio e porta il caso in tribunale

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