De Vrij leader intramontabile 90 minuti in Inter-Verona | tutti i numeri della sua partita

De Vrij, difensore dell'Inter, ha giocato tutta la partita contro il Verona, rimanendo in campo per 90 minuti. Con questa presenza, si conferma come uno dei giocatori più esperti e affidabili della squadra. Durante il match, ha partecipato attivamente alla fase difensiva, contribuendo a mantenere la porta inviolata. La sua prestazione si inserisce in un quadro di continuità e presenza costante in campo, che lo vede spesso protagonista nelle partite ufficiali dell'Inter.

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di Stefano Cori De Vrij in casa Inter è ormai uno dei veterani, ieri contro il Verona è rimasto in campo per 90 minuti: questi i numeri della sua partita. L’ultima gara della stagione 20252026 disputata allo Stadio Giuseppe Meazza ha regalato grandi emozioni ai tifosi nerazzurri, non solo per il risultato calcistico, ma anche per le risposte arrivate dal campo da parte dei singoli. In occasione del match Inter-Verona, il tecnico Cristian Chivu ha scelto di schierare dal primo minuto Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese ha ripagato la fiducia con una prestazione da vero leader, culminata con l’orgoglio di indossare la fascia da capitano dopo l’uscita dal terreno di gioco di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij leader intramontabile, 90 minuti in Inter-Verona: tutti i numeri della sua partita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’intramontabile Luka Modric: numeri da capogiro. Analisi della sua prima stagione al MilanC'è un dato che racconta meglio di qualsiasi commento la stagione rossonera: l’unico centrocampista del Milan ad aver superato i duemila minuti in... Inter Verona, i precedenti sono chiari: è dominio nerazzurro. Ecco tutti i numeri del matchdi Redazione Inter News 24Inter Verona, la squadra di Cristian Chivu ospita gli scaligeri forte di un’imbattibilità storica e di un divario record in... Inter, col Verona in tanti all'ultimo ballo: da De Vrij a Frattesi, il punto della situazioneLa partita di oggi contro il Verona non sarà solo l'occasione per l'Inter per festeggiare la conquista di scudetto e Coppa Italia, ma anche l'ultima recita casalinga per alcuni protagonisti degli ulti ... tuttomercatoweb.com Inter-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AMILANO - Una giornata di festa, da mezzogiorno fino a sera. Apriranno alle 12 i cancelli dello stadio Meazza per accogliere il popolo nerazzurro. Un orario diverso dal solito, ma per un motivo: alle 1 ... tuttosport.com