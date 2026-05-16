Nella sfida tra Inter e Verona, la squadra nerazzurra ha mantenuto una serie di risultati positivi, consolidando la propria imbattibilità storica contro gli scaligeri. La partita si è giocata con entrambe le formazioni pronte a affrontare il confronto, ma i numeri precedenti mostrano un dominio netto dell’Inter negli incontri passati. La classifica vede la squadra di Cristian Chivu in una posizione di vantaggio, grazie a un divario record rispetto agli avversari. Tutti i dettagli del match sono stati analizzati nei numeri ufficiali.

Inter News 24 Inter Verona, la squadra di Cristian Chivu ospita gli scaligeri forte di un’imbattibilità storica e di un divario record in classifica. L’Inter si appresta ad affrontare l’Hellas Verona potendo contare su statistiche a dir poco schiaccianti. I nerazzurri sono infatti rimasti imbattuti in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro i veneti, collezionando ben 24 vittorie e appena 5 pareggi. Per ritrovare l’ultimo successo degli scaligeri bisogna fare un salto indietro nel tempo fino al 1992, anno della firma decisiva di Ezio Rossi. L’ultimo punto strappato dal Verona risale invece al 2014, in quella che fu l’ultima gara con Walter Mazzarri sulla panchina interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Verona, i precedenti sono chiari: è dominio nerazzurro. Ecco tutti i numeri del match

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