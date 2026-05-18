De Pascale | strage di Modena l’odio nasce dalla gestione migranti

Durante un evento pubblico, un rappresentante locale ha affermato che la strage avvenuta a Modena sarebbe collegata alla gestione dei flussi migratori. Ha posto domande su come questa gestione possa aver contribuito all’odio tra le persone e ha chiesto chi debba assumersi la responsabilità per la mancata revoca della patente di un individuo coinvolto. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a un episodio di violenza che ha fatto discutere la comunità.

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? Domande chiave Perché la gestione dei flussi migratori alimenta l'odio secondo De Pascale?. Chi deve rispondere della mancata revoca della patente del colpevole?. Come può il potenziamento della sanità prevenire nuove stragi urbane?. Quali sono le responsabilità del Ministero nella gestione della sicurezza stradale?.? In Breve L'autore dell'investimento a Modena è Salim El Koudri, affetto da patologia psichiatrica.. De Pascale attribuisce la responsabilità della patente al ministero guidato da Salvini.. Il governatore sottolinea la necessità di potenziare i servizi sanitari per la sicurezza.. La gestione dei flussi migratori incide sulla percezione di giustizia dei cittadini modenesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Pascale: strage di Modena, l’odio nasce dalla gestione migranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, de Pascale: "Polemiche? Odio chi in tragedie scarica colpe su altri"Quando accadono episodi come quello di ieri a Modena “ci sono due tempi: uno è quello per affrontare la situazione, pensare ai feriti e tenere unità... Il presidente de Pascale: "No ai seminatori di odio. Preoccupati per i quattro feriti""Nel nostro Paese c’è la necessità di rafforzare gli strumenti legati alla salute mentale e di affrontare il rischio di correlazione fra disturbi... Dopo la strage di #Modena, dice il presidente #dePascale: È un paese che non sa gestire l'immigrazione, così si sviluppa odio. Quello che è successo è un frammento di disgregazione. x.com Strage di Modena, de Pascale: È un paese che non sa gestire l’immigrazione e così si sviluppa l’odioIl presidente della Regione Emilia-Romagna commenta la strage di Modena e la legge come una spia di disgregazione: Il tema del rapporto fra legalità e immigrazione, in questo Paese, non funziona ... dire.it Strage di Modena, Elly Schlein in piazza Grande con De Pascale, Bonaccini e BaruffiE' arrivata anche il segretario Pd nazionale Elly Schlein oggi a Modena all'indomani della strage di via Emilia centro. La Schlein ha incontrato il sindaco Mezzetti in Municipio in piazza Grande, ... lapressa.it