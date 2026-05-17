Il sindaco di Modena ha commentato le polemiche emerse in seguito all'incidente di ieri, sottolineando che in momenti come questi occorre concentrare le energie sull'assistenza ai feriti e sul mantenimento della coesione tra i cittadini. Ha aggiunto che ci sono due fasi: quella immediata di gestione dell'emergenza e quella successiva che riguarda l'analisi delle cause. Ha inoltre espresso disapprovazione verso chi utilizza la tragedia per scaricare responsabilità su altri.

Quando accadono episodi come quello di ieri a Modena “ci sono due tempi: uno è quello per affrontare la situazione, pensare ai feriti e tenere unità la comunità. Odio chi, davanti alle tragedie, ha come obiettivo di dare la responsabilità agli altri”. Lo dice il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, in merito al dibattito sui permessi di soggiorno, all’ospedale di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti da Salim El Koudri che ieri con l’auto ha falciato la folla. “Credo che questa notte in tanti non abbiano dormito per paura, perché hanno pensato che avrebbero potuto essere anche loro tra quelli colpiti dall’auto”, afferma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, de Pascale: "Polemiche? Odio chi in tragedie scarica colpe su altri"

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