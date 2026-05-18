De Micheli Pd | El Koudri ha studiato è laureato

De Micheli, esponente del Partito Democratico, ha dichiarato che El Koudri ha completato gli studi e possiede una laurea. Ha anche aggiunto che proviene da una famiglia integrata e ha seguito un percorso formativo che si ritrova in molti. La sua formazione accademica e il background familiare sono stati elementi evidenziati nel suo intervento. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze o sui dettagli specifici del percorso di studi.

Secondo la De Micheli, per Salim El Koudri, il 31enne dI origine marocchina con cittadinanza italiana fermato con l’accusa di strage per aver falciato la folla in centro a Modena, il problema psichiatrico sarebbe il motivo dominnate. “Proviene da una famiglia integrata, ha studiato, ha fatto un percorso tipico di tutti gli italiani, è andato alle scuole pubbliche, si è laureato”. (E malgrado i “problemi psichiatrici”, oltre alla laurea, ha conseguito anche la patente!) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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