Nel pomeriggio di sabato, nel centro di Modena, un uomo di 31 anni ha investito diversi pedoni, causando feriti. La persona coinvolta si chiama Salim El Koudri, laureato in Economia e senza precedenti penali. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto e stanno intervenendo sul luogo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e verificando eventuali elementi utili alle indagini.

Si chiama Salim El Koudri l'uomo che nel pomeriggio di sabato ha falciato diverse persone nel centro di Modena. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, è laureato in Economia. Il 31enne è nato a Seriate il 30 marzo del 1995, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel Modenese. Il 31enne incensurato sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Dal suo passato emerge però la notizia che è stato sottoposto a cure psichiatriche. Sembrerebbe infatti che il 31enne abbia manifestato un forte rancore, sostenendo di essersi sentito bullizzato. L’uomo a bordo dell’auto, dopo aver travolto a folle velocità alcuni passanti, è scappato a piedi ferendo con un coltello una persona che ha tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha investito i pedoni a Modena: laureato in Economia e incensurato

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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RT @fratotolo2: Ok, tuttoapposto! Salim El Koudri sarebbe stato in cura psichiatrica. x.com

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