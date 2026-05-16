Salim El Koudri chi è il 31enne che ha investito i pedoni a Modena | laureato in Economia e incensurato
Nel pomeriggio di sabato, nel centro di Modena, un uomo di 31 anni ha investito diversi pedoni, causando feriti. La persona coinvolta si chiama Salim El Koudri, laureato in Economia e senza precedenti penali. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto e stanno intervenendo sul luogo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e verificando eventuali elementi utili alle indagini.
Si chiama Salim El Koudri l'uomo che nel pomeriggio di sabato ha falciato diverse persone nel centro di Modena. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, è laureato in Economia. Il 31enne è nato a Seriate il 30 marzo del 1995, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel Modenese. Il 31enne incensurato sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Dal suo passato emerge però la notizia che è stato sottoposto a cure psichiatriche. Sembrerebbe infatti che il 31enne abbia manifestato un forte rancore, sostenendo di essersi sentito bullizzato. L’uomo a bordo dell’auto, dopo aver travolto a folle velocità alcuni passanti, è scappato a piedi ferendo con un coltello una persona che ha tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)
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RT @fratotolo2: Ok, tuttoapposto! Salim El Koudri sarebbe stato in cura psichiatrica. x.com
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Salim El Koudri, laureato in Economia è l'uomo che in auto ha travolto la folla a Modena: è stato in cura psichiatrica reddit
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