Manna-Roma De Laurentiis fa muro | pronta offerta Napoli

La Roma ha manifestato interesse per Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo, ma il presidente del Napoli ha deciso di non cedere. La squadra partenopea ha già una proposta pronta per il giocatore, mentre la società giallorossa mantiene alta l’attenzione sulla situazione. La trattativa tra le due parti non ha ancora portato a un accordo e al momento resta in sospeso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Roma continua a guardare con interesse a Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente del Napoli è considerato un profilo forte per aprire una nuova fase giallorossa, anche alla luce della possibile uscita dall’attuale assetto dirigenziale. Il nodo principale, però, resta Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di liberare facilmente il proprio dirigente. La linea è chiara. Chi vuole Manna deve presentarsi con una proposta importante. Secondo quanto riportato da TMW, la logica viene riassunta con una vecchia espressione resa celebre da Claudio Lotito ai tempi del caso Goran Pandev: “Pagare moneta, vedere cammello”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Manna-Roma, De Laurentiis fa muro: pronta offerta Napoli ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Manna-Roma, Friedkin spingono: De Laurentiis fa muro La Roma insiste per Manna, ma De Laurentiis fa muro: chiede 10 milioni di indennizzo per liberarloA Roma, sponda giallorossa, hanno preso una bella fissa per Manna, tanto da continuare questo pressing per portare il giovane ds azzurro alla corte... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo ds Roma, prima offerta per Manna del Napoli: De Laurentiis vuole 10 milioni di euro per liberarlo; De Laurentiis-Manna, si decide il futuro: l’insistenza della Roma preoccupa il Napoli- il Roma; La Roma insiste per soffiare Manna al Napoli: De Laurentiis fa muro, richiesta monstre per liberare il ds; Calciomercato Roma, Manna scala le gerarchie come nuovo ds. I Friedkin vogliono strapparlo a De Laurentiis. Manna-Roma, De Laurentiis fa muro: pronta offerta NapoliForzAzzurri.net - Manna-Roma, De Laurentiis fa muro: pronta offerta Napoli La Roma continua a guardare con interesse a Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. Il ... forzazzurri.net Repubblica Roma – Roma, Manna primo obiettivo per il ruolo di ds: De Laurentiis alza il muroIl futuro di Giovanni Manna potrebbe presto intrecciarsi con quello della Roma. Il direttore sportivo del Napoli è infatti diventato uno dei principali obiettivi della proprietà giallorossa per la ... napolipiu.com Dallo scouting ai trofei: chi è #Manna, il DS su cui puntano i #Friedkin #ASRoma x.com