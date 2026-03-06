Il Napoli fuori dalla Champions avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte e De Laurentiis Repubblica

Il Napoli è stato escluso dalla Champions League, una decisione che potrebbe avere conseguenze anche sul futuro di Antonio Conte e del presidente del club. Entrambi hanno ancora un anno di contratto e, in teoria, Conte dovrebbe rimanere al timone della squadra anche nella prossima stagione. La situazione attuale apre uno scenario incerto per il club e per le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi.

Il presidente tace. Tra gli argomenti sul tavolo, a fine stagione, non dovrebbe esserci la permanenza di Conte: sotto contratto fino al 2027. Ma sono i risultati a spostare gli equilibri. Conte e De Laurentiis. Tra i due c'è ancora un anno di contratto, il prossimo. In teoria, Antonio Conte dovrebbe rimanere a Napoli per il terzo anno di fila. E sarebbe un record eguagliato per il tecnico salentino che è rimasto tre anni soltanto alla Juventus. Ovviamente, però, bisogna centrare la Champions, altrimenti cambierebbero i programmi.