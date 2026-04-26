Repubblica | Napoli Women il modello sostenibile Bifulco | occasione con De Laurentiis

Un progetto dedicato alle donne nel calcio sta attirando attenzione grazie alla sua natura sostenibile e alle risorse limitate impiegate. La figura di Bifulco ha sottolineato come questa iniziativa possa rappresentare un’opportunità, anche grazie alla collaborazione con il presidente di una squadra di rilievo nazionale. La proposta si focalizza sulla creazione di un modello pratico e realizzabile, senza ricorrere a grandi investimenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un progetto ambizioso, costruito con risorse limitate ma idee chiare. Il Napoli Women prova a ritagliarsi uno spazio tra le grandi del calcio femminile italiano, inseguendo la Champions League nonostante il budget più basso della Serie A. Come racconta Marco Caiazzo su Repubblica, il club guidato dal presidente Marco Bifulco rappresenta una delle poche realtà indipendenti del panorama nazionale, senza il supporto diretto di una società maschile. Marco Caiazzo su Repubblica sottolinea come questa condizione renda la competizione impari, ma allo stesso tempo valorizzi ancora di più i risultati ottenuti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli Women, il modello sostenibile. Bifulco: occasione con De Laurentiis” Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “De Laurentiis-Conte fino al 2027. L’emergenza non spacca il Napoli” Leggi anche: Repubblica: “Napoli, futuro blindato Champions più vicina De Laurentiis rilancia” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, 13 itinerari femminili tra luoghi di culto, cultura e accoglienza; Presentata al Terminal del porto di Napoli la Mostra fotografica Women for Women against Violence; Napoli, il villaggio del volley in piazza Municipio: mille giovanissimi con Lucchetta e Vermiglio; Napoli - Trento Lega Basket Serie A. Hanna Barker: «Il Napoli Women meriterebbe la Champions, crediamoci»Hanna Barker arriva dal Texas, ma si può dire che a Napoli abbia trovato l’America. «Qui mi sento a casa. Merito di questa gente meravigliosa che mi ha rapito fin dal primo istante». E lei ricambia, a ... ilmattino.it Napoli, Manfredi: Il mio futuro? Resto a Napoli, niente rimpastoIo resto a Napoli, il mio obiettivo è continuare il lavoro sulla città e portare a termine gli impegni che abbiamo assunto, fare in modo che veramente la città possa uscire definitivamente da questo ... napoli.repubblica.it PRIMAVERA 2 FEMMINILE: LAZIO Women- NAPOLI Women 2-4 Lo scontro tra prime della classe se lo aggiudicano le partenopee. Questa volta non sono sufficienti le reti di Sofia Mancini e Gioia Livignani, le biancocelesti scivolano in seconda posizione. - facebook.com facebook Milan In diretta su DAZN Centro sportivo Vismara #SerieAWomen / 19° giornata #NapoliWomen #lasquadradiPartenope x.com