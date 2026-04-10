Roma 2026 | il Festival delle Scienze sfida il caos con l’armonia

Dal 15 al 19 aprile 2026, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma si svolgerà la ventunesima edizione del Festival delle Scienze. L’evento riunirà ricercatori, studiosi e appassionati per cinque giorni dedicati a approfondimenti e incontri sul mondo scientifico. La manifestazione si svolge in un momento in cui la città si prepara a ospitare eventi di grande rilevanza nel campo della cultura e della ricerca.

Dal 15 al 19 aprile 2026, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà la ventunesima edizione del Festival delle Scienze. L’evento, che esplora il legame tra disordine e ordine attraverso il tema Caos e Armonia, vede la partecipazione della Banca del Fucino in qualità di sostenitore della Fondazione Musica per Roma. Il programma dei cinque giorni promette un percorso multidisciplinare che parte dalle origini del cosmo per arrivare ai processi biologici e alla complessità del pensiero umano. La manifestazione intende dimostrare come le strutture profonde possano emergere da ciò che appare casuale, utilizzando immagini simboliche come le vibrazioni sonore che modellano la sabbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma 2026: il Festival delle Scienze sfida il caos con l’armonia Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2026: adesioni entro il 15 febbraioPer l’anno scolastico 20252026 l’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – organizza la XXIV edizione dei Campionati (ex... Sanremo 2026: il festival accende il mercato immobiliare, da Roma a Milano ecco i prezzi delle case.Sanremo 2026 e il Mercato Immobiliare: Quanto Costa Vivere nelle Città dei Cantanti? L'edizione 2026 del Festival di Sanremo ha acceso i riflettori... Temi più discussi: Festival delle Scienze 2026 a Roma: il programma e tutti gli eventi; Caos e Armonia, il Festival delle Scienze 2026; 7-15.04-Asian Film Festival 2026 a Roma; Il Festival delle Scienze di Roma 2026 al museo Explora - - Explora. Romics 36 è in corso alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Romics 36 è finalmente arrivato. Dal 9 al 12 aprile 2026, la Fiera di Roma ospita la trentaseiesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, ... gamesource.it Romics 2026, torna il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema & gamesC'è tutto l'immaginario della pop culture, l'innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più ... romadailynews.it Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall'antica Grecia a Milano Cortina 2026. #ANSA - facebook.com facebook Cristiano Ronaldo vs Roma, 2007. x.com