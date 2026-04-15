Molisano il Padre del Folklore compie 70 anni | un mito vivente

Il settantesimo compleanno di Michele Castrilli, noto come il “Padre del Folklore”, è stato celebrato nella comunità di Carpinone. La ricorrenza ha suscitato attenzione tra residenti e appassionati di cultura locale, che hanno partecipato a momenti di festa dedicati alla figura di Castrilli. La data ha rappresentato un’occasione per ricordare la sua influenza sul patrimonio folklorico molisano.

Il settant?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore molisano. Il Presidente del Gruppo Folk Ru Maccature, figura centrale nella Federazione Italiana Tradizioni Popolari, celebra un traguardo che rappresenta non solo una tappa personale, ma il consolidamento di decenni di dedizione alla salvaguardia delle radici culturali locali. L’impegno istituzionale e il riconoscimento come Padre del Folklore. La carriera di Castrilli si intreccia indissolubilmente con la tutela del patrimonio immateriale della regione. Oltre alla guida del Gruppo Folk Ru Maccature a Carpinone, il suo operato ha assunto una rilevanza nazionale attraverso il ruolo di assessore all’interno della Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito vivente Notizie correlate Leggi anche: Sandro Munari è morto. Addio al Drago, mito dei rally anni ?70. L'omaggio della Lancia: «Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo» Maria Teresa del Lussemburgo compie 70 anniMaria Teresa del Lussemburgo compie 70 anni il 22 marzo e la sua resta una delle storie più singolari tra le consorti europee.