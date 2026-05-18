Davide Destradi porta in Carso le sue ridade | a Borgo San Mauro la presentazione
C’è chi sale in corriera con l’abbonamento, chi con la borsa della spesa, chi con una giornata storta già seduta sulle spalle. E poi c’è Davide Destradi, che da quelle corriere ha saputo tirare fuori un’intera galleria di personaggi, dialoghi, equivoci e piccole scene memorabili.La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Con Davide Destradi avremo il piacere di andare in diretta su Fast News Platform sabato 16 maggio dalle 17 alle 18! Da non perdere. Veramente un'occasione unica di entrare in contatto con un mondo straordinario, la vita di un conducente, una sorta di conf - Facebook facebook
Ridade con Dade a Borgo San Mauro: Davide Destradi porta in piazzetta le sue storie triestineMercoledì 20 maggio alle 18 allo Spazio Cultura di Borgo San Mauro, a Sistiana 122, incontro gratuito con l’autore triestino tra libri, corriere, becchini e aneddoti dal Salone del Libro di Torino. nordest24.it