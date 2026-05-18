Davide Destradi porta in Carso le sue ridade | a Borgo San Mauro la presentazione

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è chi sale in corriera con l’abbonamento, chi con la borsa della spesa, chi con una giornata storta già seduta sulle spalle. E poi c’è Davide Destradi, che da quelle corriere ha saputo tirare fuori un’intera galleria di personaggi, dialoghi, equivoci e piccole scene memorabili.La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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