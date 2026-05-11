Le corriere di Trieste partecipano al Salone del Libro di Torino, con uno spettacolo che rappresenta la vita quotidiana degli autobus. Davide Destradi è il protagonista che porta in scena questa rappresentazione, che ripercorre le esperienze di chi lavora e viaggia sui mezzi pubblici. L’evento si svolge all’interno del salone, coinvolgendo il pubblico presente con una narrazione che mette in evidenza aspetti della routine di chi opera nel settore del trasporto pubblico.

Dalle linee urbane di Trieste ai corridoi del Salone Internazionale del Libro di Torino. Le “corriere triestine” fanno tappa al Lingotto grazie a Davide Destradi, autore del volume “La smonta la prossima? – Una vita in corriera”, che sarà presentato giovedì 14 maggio dalle 16 alle 17 nello stand del Friuli Venezia Giulia, all’interno della XXXVIII edizione del Salone. Un appuntamento che porta sotto i riflettori nazionali un racconto nato tra fermate, corse urbane e dialoghi quotidiani vissuti a bordo degli autobus di Trieste. Per una volta, infatti, il viaggio simbolico delle corriere non attraverserà Barcola, Opicina, Valmaura o San Giacomo, ma approderà a Torino, nel principale evento italiano dedicato all’editoria.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Le corriere triestine arrivano al Salone del Libro di Torino: Davide Destradi porta in scena la vita quotidiana degli autobus

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