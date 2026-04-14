Dance Hall | performance collettiva a San Mauro Castelverde i cittadini ballano per promuovere il borgo
A San Mauro Castelverde si svolge “Dance Hall”, un evento che invita i cittadini di tutte le età a partecipare a una performance collettiva all’aperto. L’iniziativa combina musica e movimento, con l’obiettivo di promuovere il borgo attraverso un momento di aggregazione e divertimento. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo la comunità in un momento di festa condivisa.
San Mauro Castelverde si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Dance Hall”, un evento partecipativo che punta a coinvolgere cittadini di tutte le età in una performance collettiva all’insegna della musica, del divertimento e della promozione del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
San Mauro Castelverde, il paese diventa un palcoscenico vivente: percorso pedonale guidato da cuffie nel borgoIl Teatro comunale di San Mauro Castelverde riapre le porte per il secondo appuntamento della straordinaria stagione teatrale 2026.
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Per anni abbiamo parlato di influenze la dancehall dentro il reggaeton, il reggae dentro il dembow. Ma oggi il discorso è diverso Nei club, nelle playlist e soprattutto online sta emergendo un suono che non è più solo reggaeton non è più solo danceha - facebook.com facebook