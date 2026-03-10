Ogni anno nel reparto oncologico di un grande ospedale vengono accettati circa 1.200 nuovi pazienti, che si aggiungono a quelli già seguiti negli anni precedenti. L'oncologo ha sottolineato che la nutrizione rappresenta una componente importante del percorso di cura. La struttura si occupa di gestire un flusso continuo di persone con diagnosi di tumore.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Ogni anno nel reparto vengono presi in carico circa 1.200 nuovi pazienti oncologici, che si aggiungono a quelli seguiti negli anni precedenti. La sfida è riuscire a gestirli a 360 gradi. E l'attenzione alla nutrizione è sempre più centrale nella cura di questi pazienti e dovrebbe essere affrontata fin dalle fasi iniziali della malattia". Lo ha detto Carlo Garufi, direttore dell'Unità complessa di Oncologia medica dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, intervenendo all'incontro stampa 'Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico', promosso dalla senatrice della Lega Elena Murelli (X Commissione), oggi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, oncologo Garufi: "Al San Camillo 1.200 nuovi pazienti l'anno, nutrizione parte della cura"

Articoli correlati

Tumori, una casa per i bambini in cura: al via la raccolta fondi per i pazienti del Sant’OrsolaBologna, 12 febbraio 2026 – Una casa in più per i bambini affetti da tumore e per le loro famiglie: è l’obiettivo di Ageop Ricerca, che con la...

Sorpresa natalizia al San Camillo, infermiere portano regali ai pazienti e improvvisano una tombolataRegali e una tombolata improvvisata hanno animato il pomeriggio di Natale nel reparto di Chirurgia Vascolare del San Camillo.

Altri aggiornamenti su San Camillo

Tumori, oncologo Garufi: Su cancro vie biliari migliori diagnosi e trattamentiI tumori delle vie biliari sono in aumento nei paesi occidentali. Osserviamo diagnosi spesso anche in pazienti molto giovani. Così Carlo Garufi, direttore dell’Unità complessa di Oncologia medica ... adnkronos.com

Tumori, Garufi (San Camillo): Il tumore del colon retto si può prevenire ma l’adesione agli screening è troppo bassa(Adnkronos Salute) - La prevenzione è una strategia fondamentale in oncologia afferma Carlo Garufi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del San Camillo Forlanini di Roma. notizie.tiscali.it