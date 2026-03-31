Vitale ancora decisivo Bravi Gori e Rizzo Pinna

Nel corso della partita, Vitale si è distinto come elemento ancora molto importante per la squadra, anche se ha commesso una piccola imprecisione sul primo gol subito. Durante l’azione, è stato leggermente lento nel tuffarsi in risposta a un’occasione avversaria, che ha permesso all’attaccante di trovarsi da solo davanti alla porta. Gori e Rizzo Pinna hanno dimostrato comunque buone prestazioni.

Vitale 7. Un po’ lento a tuffarsi in occasione del gol di Renzi seppure l’avversario si sia ritrovato solo lì davanti. Bella la parata sul tiro velenoso di Tavernelli, bellissima quella nel finale su Varela che salva il risultato. Alagna 6,5. Tavernelli è un cliente ostico, ma lui lo contiene bene rinunciando alle solite sgroppate sulla fascia e costringendo Bucchi a sostituire il suo esterno sinistro. Curado 7. Cianci sgomita e lotta nei contrasti, ma il capitano non arretra mai partecipando poi anche alla costruzione della manovra. Rizzo 6. Lascia colpevolmente solo Renzi dentro l’area nel suo settore di competenza e il difensore realizza la rete del pareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vitale ancora decisivo. Bravi Gori e Rizzo Pinna Articoli correlati Rizzo Pinna e D’Uffizi imprendibili. Ingenuità di Nicoletti, bravo GoriVitale 6 Il suo contributo è prezioso soprattutto quando imposta con la palla tra i piedi. Leggi anche: Le pagelle. A D’Uffizi non sfugge niente, Rizzo Pinna un pilastro sicuro