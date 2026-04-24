A Cosenza si sono svolte le Finali Regionali di atletica, dove due atleti hanno ottenuto vittorie sui 1000 metri. Antonino Barreca e Maria Lourdes Ventura sono risultati i migliori nelle rispettive categorie, portando a casa le medaglie più ambite. La manifestazione ha visto in azione numerosi giovani talenti, con le competizioni che si sono svolte senza intoppi nel contesto del liceo Volta.

? Cosa sapere Antonino Barreca e Maria Lourdes Ventura vincono i 1000 metri alle Finali Regionali a Cosenza.. Il Liceo Volta di Reggio Calabria ottiene diversi podi nelle specialità di pista e campo.. Antonino Barreca e Maria Lourdes Ventura conquistano i primi posti nei 1000 metri maschili e femminili a Cosenza il 23 aprile 2026, portando il Liceo Volta di Reggio Calabria sul tetto delle Finali Regionali dei Giochi della Gioventù. Seduti qui, tra l’odore del caffè che sale dai tavolini e il rumore dei passi che percorrono la via principale, si sente parlare solo di loro. Non sono semplici vittorie da cronaca sportiva, ma storie di ragazzi che hanno saputo trasformare la fatica in gloria, lasciando un segno indelebile sulle piste cosentine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Volta trionfa a Cosenza: leggendaria ondata di medaglie!

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