Dall’Iran un nuovo piano di pace in 14 punti
L’Iran ha presentato un piano di pace in 14 punti tramite mediatori pachistani. Il documento si focalizza su negoziati per porre fine alla guerra e prevede misure di costruzione della fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Il piano è stato annunciato senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui soggetti coinvolti nei negoziati. La comunicazione è arrivata attraverso un canale diplomatico gestito dai mediatori pachistani. Finora, non sono state rese note reazioni ufficiali di altri attori internazionali.
L’ Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti, attraverso i mediatori pachistani, che si concentra sui «negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana». Lo scrive l’agenzia di stampa Tasnim, vicina ai pasdaran, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran. Nella bozza, gli Stati Uniti hanno accettato di sospendere le sanzioni petrolifere contro l’Iran durante i negoziati. «L’Iran ribadisce che l’abolizione di tutte le sanzioni deve far parte degli impegni degli Usa. Gli Usa, tuttavia, hanno proposto la revoca solo fino al momento dell’accordo finale», si legge sulla medesima agenzia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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