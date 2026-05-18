Dall’Iran un nuovo piano di pace in 14 punti

L’Iran ha presentato un piano di pace in 14 punti tramite mediatori pachistani. Il documento si focalizza su negoziati per porre fine alla guerra e prevede misure di costruzione della fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Il piano è stato annunciato senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui soggetti coinvolti nei negoziati. La comunicazione è arrivata attraverso un canale diplomatico gestito dai mediatori pachistani. Finora, non sono state rese note reazioni ufficiali di altri attori internazionali.

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