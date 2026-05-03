Guerra in Iran Teheran propone un piano di pace di 14 punti Trump | Difficilmente accetterò

L’Iran ha avanzato agli Stati Uniti un piano di 14 punti con l’obiettivo di estendere il cessate il fuoco e mettere fine al conflitto. La proposta è stata comunicata nelle ultime ore e include diverse iniziative volte a raggiungere una tregua duratura. Tuttavia, il commento di un rappresentante statunitense indica che il piano incontrerà probabilmente resistenze e difficilmente sarà accettato. La situazione resta tesa e in evoluzione.