Guerra in Iran Teheran propone un piano di pace di 14 punti Trump | Difficilmente accetterò
L’Iran ha avanzato agli Stati Uniti un piano di 14 punti con l’obiettivo di estendere il cessate il fuoco e mettere fine al conflitto. La proposta è stata comunicata nelle ultime ore e include diverse iniziative volte a raggiungere una tregua duratura. Tuttavia, il commento di un rappresentante statunitense indica che il piano incontrerà probabilmente resistenze e difficilmente sarà accettato. La situazione resta tesa e in evoluzione.
L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 14 punti non solo per prolungare il cessate il fuoco, ma per porre definitivamente fine alla guerra. Donald Trump: "Non riesco a immaginare che sia accettabile".🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump minaccia l'Iran ma lavora a un piano di pace - 1mattina News 23/03/2026
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