Futuro di Mourinho | il presidente del Benfica Rui Costa parla delle uscite

Il presidente del Benfica ha commentato le voci riguardanti il futuro di Mourinho, affermando che non ci sono rischi per il tecnico e che tra i due c’è una buona intesa. Ha inoltre precisato che le discussioni tra le parti sono in corso e che non ci sono motivi di preoccupazione. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica sulle possibili uscite dal club.

2026-04-08 16:41:00 Giorni caldissimi in redazione! Il presidente del Benfica Rui Costa ha minimizzato le speculazioni sulla posizione di Jose Mourinho in pericolo e ha detto che i due partiti sono “in sintonia”. Mourinho ha messo in dubbio il suo futuro nel fine settimana dopo il pareggio per 1-1 contro Casa Pia che ha lasciato i giganti di Lisbona al terzo posto nella classifica della Primeira Liga, a due punti dallo Sporting CP e sette dall’FC Porto. L’ex allenatore di Real Madrid e Chelsea non ha avuto l’impatto sperato dal club quando è succeduto a Bruno Lage a settembre, e ha una clausola che gli permette di lasciare quest’estate, portando a suggerimenti che si separerebbero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Futuro di Mourinho: il presidente del Benfica Rui Costa parla delle uscite Polemiche Prestianni-Vinicius: silenzio Mourinho e ricorso di Rui Costa alla vigilia di Real Madrid-BenficaNel contesto dei playoff di Champions League tra real madrid e benfica, la notte al Bernabéu promette spettacolo oltre il siderale margine tecnico. Il presidente del Benfica Rui Costa definisce “ingiusta” la sospensione di Prestianni in vista della sfida con il Real Madrid2026-02-24 12:29:00 Giorni caldissimi in redazione! Gianluca Prestianni salterà la partita di domani sera contro il Real Madrid, per il fastidio... Argomenti più discussi: Mourinho, addio al Benfica dopo l’ultima sfuriata: c’è l’Italia nel suo futuro, la volontà di Jorge Mendes; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Coletta, il baby Frattesi che sogna... Mourinho; Roma, inversione di rotta rispetto al passato: la posizione dei Friedkin sul futuro di Gasperini. Mourinho, addio al Benfica dopo l’ultima sfuriata: c’è l’Italia nel suo futuro, la volontà di Jorge MendesMourinho potrebbe lasciare il Benfica dopo la sfuriata: rottura sempre più evidente con lo spogliatoio. In Italia si riaprono scenari tra panchine di club e ipotesi Nazionale. sport.virgilio.it Futuro CT della #Nazionale Carletto #Ancelotti rinnoverà con il Brasile fino al 2030. Come biasimarlo, piace pure a noi il sambrodomo. Aggiornamento lista candidati: Carlo Ancelotti Roberto Mancini Antonio Conte Max Alle - facebook.com facebook Samuel Dahl nel mirino del Manchester United! Il terzino svedese, esploso sotto la guida di José Mourinho, continua a fare notizia in Europa. Dopo il suo passaggio alla Roma, la sua crescita con il Benfica non passa inosservata. Ora, il Manchester United x.com