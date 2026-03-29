Durante una telefonata, Manuel Rui Costa ricevette importanti informazioni su Kakà, mentre nel passato aveva avuto un ruolo anche in una finale di Champions. La conversazione fu rivelata come un esempio di comunicazione significativa tra i protagonisti di quegli eventi, e si inserisce in un episodio che coinvolge anche Adriano Galliani, figura chiave nel mondo del calcio.

Ci sono storie che spiegano un campione più dei gol e dei trofei. Nel giorno in cui, domenica 29 marzo, compie 54 anni, abbiamo deciso di celebrare Manuel Rui Costa, non solo per le sue giocate con la maglia del Milan, ma anche a una telefonata rimasta nella memoria di Adriano Galliani. Una chiamata definita dall’ex amministratore delegato rossonero “di rara intelligenza”, fatta quando a Milanello iniziava a sbocciare il talento di un giovane brasiliano: Ricardo Kakà. Arrivato nell’estate del 2001 dalla Fiorentina per 85 miliardi di lire (circa 40 milioni di euro attuali), Rui Costa diventa subito uno degli investimenti più importanti della storia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Una telefonata di rara intelligenza: il retroscena di Galliani su Rui Costa (e Kakà)

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