L' innocenza come Francesco | le opere di Salvatore Di Caprio al Museo Diocesano
Al Museo Diocesano di Caserta è stata aperta una nuova mostra intitolata “L’innocenza, come Francesco”, realizzata dall’artista Salvatore Di Caprio e curata da Patrizio Ranieri Ciu. L’esposizione, organizzata da Ali della Mente, presenta diverse opere dell’autore, con un allestimento realizzato nello spazio denominato Rosso Vanvitelliano. La rassegna resterà aperta al pubblico nei prossimi giorni.
Rosso Vanvitelliano inaugura, presso lo storico Museo Diocesano di Caserta, la mostra d’arte dal titolo “L’innocenza, come Francesco” dell’artista Salvatore Di Caprio, organizzata da Ali della Mente, curatore Patrizio Ranieri Ciu. Il vernissage è previsto per venerdì 15 maggio alle ore 18:30.🔗 Leggi su Casertanews.it
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