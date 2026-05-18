Dalla Coppa Italia al derby | in 5 giorni è stato smascherato il grande bluff di Lotito
In cinque giorni si è svelato un quadro che coinvolge direttamente l’attuale gestione della squadra, con particolare attenzione alle strategie adottate per ottenere un risultato sportivo. Durante questo breve arco temporale, sono emerse diverse risultanze riguardanti le decisioni prese in ambito legale e amministrativo, che hanno portato a modificare alcune delle posizioni di rilievo all’interno dell’organizzazione. Le vicende hanno coinvolto anche eventi come la Coppa Italia e il derby, evidenziando come le mosse in campo giudiziario abbiano inciso sulle recenti dinamiche sportive.
A Claudio Lotito, che ha sette vite come i gatti, ne sa sempre una più del diavolo (cioè se stesso), stava quasi riuscendo l’ennesima giocata della sua carriera: alzare un trofeo in faccia ai suoi contestatori e qualificarsi all’ Europa, nell’anno più difficile della sua gestione. Poi il calendario gli ha dato pure una seconda chance: negare la Champions ai rivali della Roma, che non avrebbe cambiato la classifica, ma sarebbe stata comunque una bella soddisfazione, abbastanza o quasi per salvare una stagione infausta. Invece in cinque giorni, la finale di Coppa Italia e il derby hanno smascherato il grande bluff di Lotito: la sua Lazio non aveva nulla in mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lazio are Coppa Italia finalists!
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