Edoardo Motta, portiere della Reggiana, ha attirato l'attenzione durante la recente Coppa Italia, dove si è distinto in modo significativo. La sua carriera inizia a gennaio 2025, quando prende il posto come titolare del club in Serie B. Nonostante la squadra sia attualmente in difficoltà e rischi la retrocessione, Motta ha mostrato capacità che hanno suscitato interesse nel mondo del calcio. Il suo trasferimento è stato concluso con un investimento di un milione di euro da parte del proprietario.

Vince sempre il presidente. Comprato a gennaio, l'ex Reggiana è diventato il titolare quando Provedel si è fatto male. Ieri sera ha parato quattro rigori all'Atalanta. E' cresciuto nelle giovanili della Juve. Edoardo Motta è stato fino a ieri sera quasi un perfetto conosciuto. Quasi. Perché chi segue la Serie B sa benissimo che è stato per un anno, da gennaio 2025 a gennaio 2026, il portiere titolare della Reggiana, squadra che al momento è quasi retrocessa in Serie C. Se Mandas non fosse partito alla volta della Premier, al Bournemouth, la Serie A non avrebbe conosciuto Motta, almeno per ora. Claudio Lotito lo ha portato alla Lazio per sostituire il portiere greco e ora il classe 2005 sta facendo il titolare alla Lazio a causa dell’infortunio di Provedel.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Motta, il portiere eroe di Coppa Italia, Lotito lo ha pagato appena un milione

Notizie correlate

Edoardo Motta eroe della Lazio! Il portiere scuola Juventus para 4 rigori all’Atalanta e manda i biancocelesti in finale di Coppa Italiadi Marco BaridonEdoardo Motta ha mandato la Lazio in finale di Coppa Italia parando 4 rigori all’Atalanta.

Edoardo Motta, chi è il portiere eroe di Atalanta-LazioEdoardo Motta si prende la scena nella sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Eroe Motta: para 4 rigori contro l’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter; Motta, cresciuto nella Juve e pagato 1 milione dalla Lazio: Queste lacrime le dedico a tutti; Motta, il pararigori della Lazio costato 1 milione: Queste lacrime le dedico a tutti; Coppa Italia, Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale: Motta eroe para 4 rigori su 5.

Eroe Motta: la Lazio in festa accoglie il portiere a FiumicinoEdoardo Motta è stato il protagonista indiscusso di una serata memorabile per la Lazio. Grazie a una prestazione eccezionale, culminata con quattro rigori parati su cinque contro l’Atalanta, il giovan ... it.blastingnews.com

Edoardo Motta, chi è l'eroe della notte di Coppa Italia: ha portato la Lazio in finaleEdoardo Motta è stato il protagonista della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Il portiere è arrivato in biancoceleste a gennaio dalla Reggiana per 1,2 milioni, dopo la cessione di Mandas al ... video.corriere.it

Il senso della Lazio per la Coppa Italia. Ultimo capitolo: Edoardo Motta. Di @enver x.com

Coppa Italia, Sarri salterà la finale Lazio-Inter: la decisione del Giudice sportivo https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/coppa-italia/2026/04/23-148158432/coppa_italia_sarri_salter_la_finale_lazio-inter_la_decisione_del_giudice_sportivo - facebook.com facebook