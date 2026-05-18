Dalla Consulta permanente al Codice d’Argento in pronto soccorso | il Garante degli anziani incontra l’assessora Camplone

Da ilpescara.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante degli anziani ha incontrato l’assessora per discutere di diverse iniziative dedicate alla tutela delle persone più anziane. Tra i temi affrontati ci sono stati la Consulta permanente, il “Codice d’argento” nei pronto soccorso e il telesoccorso, oltre alla teleassistenza domiciliare. È stata anche avanzata la proposta di aprire sportelli dedicati a corsie preferenziali negli uffici pubblici. La discussione si inserisce in un quadro di interventi mirati a migliorare l’assistenza e l’accessibilità per gli anziani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla Consulta permanente, al “Codice d’argento” nei pronto soccorso e fino al telesoccorso, al teleassistenza domiciliare senza dimenticare la già più volte avanzata richiesta di aprire sportelli dedicati a corsie preferenziali negli uffici pubblici. Queste le richieste per le persone fragili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep

Video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep

Sullo stesso argomento

Sanità, Errico (FI): “Con il Codice Argento percorsi dedicati agli anziani fragili nei Pronto Soccorso”Tempo di lettura: 2 minutiMigliorare la presa in carico dei pazienti anziani e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso della Campania.

Il garante degli anziani chiede un incontro all'assessore Gianna Camplone: "Uniti per migliorare la vita dei fragili"Il garante dei diritti degli anziani del Comune di Pescara Giancarlo Roio esprime grande soddisfazione per la nomina di Gianna Camplone ad assessore...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web