Dalla Consulta permanente al Codice d’Argento in pronto soccorso | il Garante degli anziani incontra l’assessora Camplone
Il Garante degli anziani ha incontrato l’assessora per discutere di diverse iniziative dedicate alla tutela delle persone più anziane. Tra i temi affrontati ci sono stati la Consulta permanente, il “Codice d’argento” nei pronto soccorso e il telesoccorso, oltre alla teleassistenza domiciliare. È stata anche avanzata la proposta di aprire sportelli dedicati a corsie preferenziali negli uffici pubblici. La discussione si inserisce in un quadro di interventi mirati a migliorare l’assistenza e l’accessibilità per gli anziani.
Dalla Consulta permanente, al “Codice d’argento” nei pronto soccorso e fino al telesoccorso, al teleassistenza domiciliare senza dimenticare la già più volte avanzata richiesta di aprire sportelli dedicati a corsie preferenziali negli uffici pubblici. Queste le richieste per le persone fragili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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