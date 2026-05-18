Dalla Consulta permanente al Codice d’Argento in pronto soccorso | il Garante degli anziani incontra l’assessora Camplone

Il Garante degli anziani ha incontrato l’assessora per discutere di diverse iniziative dedicate alla tutela delle persone più anziane. Tra i temi affrontati ci sono stati la Consulta permanente, il “Codice d’argento” nei pronto soccorso e il telesoccorso, oltre alla teleassistenza domiciliare. È stata anche avanzata la proposta di aprire sportelli dedicati a corsie preferenziali negli uffici pubblici. La discussione si inserisce in un quadro di interventi mirati a migliorare l’assistenza e l’accessibilità per gli anziani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui