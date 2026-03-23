Tempo di lettura: 2 minuti Migliorare la presa in carico dei pazienti anziani e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso della Campania. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico nell’ambito della legge di stabilità 2026-2028, che introduce il cosiddetto “Codice Argento”, un modello organizzativo dedicato alla gestione dei pazienti geriatrici fragili. La proposta prevede l’istituzione, presso i Pronto Soccorso delle aziende sanitarie regionali, di percorsi assistenziali specifici per gli anziani, attraverso protocolli di triage mirati e corsie preferenziali, come il fast track geriatrico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Errico (FI): “Con il Codice Argento percorsi dedicati agli anziani fragili nei Pronto Soccorso”

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