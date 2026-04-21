Il garante degli anziani chiede un incontro all' assessore Gianna Camplone | Uniti per migliorare la vita dei fragili

Il garante degli anziani del Comune di Pescara ha richiesto un incontro con l’assessore Gianna Camplone, nominata alle Politiche del’Età dell’Oro e alla Disabilità. In una nota, il garante ha espresso soddisfazione per la nomina e ha sottolineato la volontà di affrontare insieme le questioni che riguardano le persone fragili. La richiesta di confronto mira a discutere i problemi e le possibili soluzioni nel settore.

Il garante dei diritti degli anziani del Comune di Pescara Giancarlo Roio esprime grande soddisfazione per la nomina di Gianna Camplone ad assessore alle Politiche del’Età dell’Oro oltre che della Disabilità e alla neo componente di giunta chiede un primo confronto per risolvere i problemi che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Nominato il primo assessore della nuova giunta Masci: è Gianna CamploneIl primo cittadino ha ufficializzato la nomina come assessore di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali” Il sindaco Carlo Masci... Gianni Santilli (FdI) tornerà nel ruolo di vicesindaco: Gianna Camplone resta come assessore esternoLe deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 16 aprile, ma una cosa sembra ormai certa: Gianni Santilli tornerà a... Una raccolta di contenuti Garante anziani, Usb attacca: Sembra quasi un assessoreIl garante degli anziani è portatore di quali interessi? A noi sembra un Assessore all’Anzianità in forza al sindaco Conti che lo ha scelto e nominato mentre noi volevamo una nomina collegiale in ... lanazione.it Comune di Pescara, Gianna Camplone nominata assessore e vicesindacoSono al servizio di tutti, come lo ero prima, perché il rapporto con gli altri mi gratifica. E se posso fare qualcosa, vuol dire che, nonostante la carrozzella, sono utile. Dare fa anche bene a me. ansa.it