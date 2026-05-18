Dal trattore al disco | Mirco Passione Mariani e la musica imperfetta
Nel mondo della musica, alcuni artisti puntano alla perfezione tecnica, mentre altri scelgono consapevolmente di abbracciare l’imperfezione. È il caso di un musicista che, nel suo percorso, ha deciso di non seguire i canoni tradizionali, preferendo un approccio più spontaneo e meno controllato. La sua storia si intreccia con immagini di strumenti come il trattore e il disco, simboli di una passione che si traduce in suoni autentici e imperfetti. Questo modo di fare musica si distingue per la sua genuinità e semplicità.
Ci sono musicisti che a un certo punto della carriera cercano la perfezione, e poi ci sono quelli che decidono di sabotarla. Mirco Passione Mariani fa parte decisamente della seconda categoria. Dopo anni passati tra palchi, tour internazionali, Sanremo e il circo di Extraliscio, ha mollato tutto per rifugiarsi in campagna. Trattore, marmellate, legna da tagliare, vicini anziani, silenzio. E da quel silenzio è uscito un disco, Canzoni in Solo, nato quasi per caso: canzoni fischiettate mentre lavorava nei campi, registrate senza correggere gli errori, lasciate imperfette. Niente promozione a tappeto, niente narrazione gonfiata. Vuole che il disco cammini da solo, come una bestia lasciata nel bosco: o trova la sua strada o sparisce, ma almeno non nasce in cattività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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