Dal trattore al disco | Mirco Passione Mariani e la musica imperfetta

Nel mondo della musica, alcuni artisti puntano alla perfezione tecnica, mentre altri scelgono consapevolmente di abbracciare l’imperfezione. È il caso di un musicista che, nel suo percorso, ha deciso di non seguire i canoni tradizionali, preferendo un approccio più spontaneo e meno controllato. La sua storia si intreccia con immagini di strumenti come il trattore e il disco, simboli di una passione che si traduce in suoni autentici e imperfetti. Questo modo di fare musica si distingue per la sua genuinità e semplicità.

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