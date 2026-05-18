Dal pranzo del nì agli abbracci al Maradona | Sarri-De Laurentiis le braci di un amore mai spento

Nel 2018, dopo aver sfiorato lo scudetto con una squadra che ha raggiunto 91 punti, l'allenatore ha lasciato il club. La separazione è avvenuta dopo una stagione caratterizzata da tensioni con la proprietà, culminate in una battaglia legale legata a un trasferimento in Inghilterra. Nel corso degli anni, sono stati notati incontri pubblici e gesti di riconciliazione tra le due parti, come un pranzo non ufficiale e abbracci in occasioni sportive, che hanno alimentato il racconto di un rapporto mai completamente spento.

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