Dal pranzo del nì agli abbracci al Maradona | Sarri-De Laurentiis le braci di un amore mai spento
Nel 2018, dopo aver sfiorato lo scudetto con una squadra che ha raggiunto 91 punti, l'allenatore ha lasciato il club. La separazione è avvenuta dopo una stagione caratterizzata da tensioni con la proprietà, culminate in una battaglia legale legata a un trasferimento in Inghilterra. Nel corso degli anni, sono stati notati incontri pubblici e gesti di riconciliazione tra le due parti, come un pranzo non ufficiale e abbracci in occasioni sportive, che hanno alimentato il racconto di un rapporto mai completamente spento.
Se dovessero buttarla in musica, per sistemare una colonna sonora dentro quest’estate lunghissima, verrebbe semplice buttare sul vecchio giradischi un 45 da urlo: Ancora tu. E poi, senza scivolare nel "Ma non dovevamo vederci più?", si può sempre argomentare che non ci sorprende, si sa. Maurizio Sarri è il Comandante d’una terna di candidati alla eredità di Antonio Conte, che sembra ufficialmente da assegnare dopo le dichiarazioni del tecnico del Napoli ("Sempre grato De Laurentiis per avermi fatto allenare qui") e che avrà bisogno d’un casting, ovviamente. Ma dov’eravamo rimasti? La primavera del 2018, Napoli è ancora sotto choc... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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