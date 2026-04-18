Sarri fa il colpaccio al Maradona | la Lazio batte un Napoli spento

Al Maradona, la Lazio ha ottenuto una vittoria contro il Napoli in una gara caratterizzata da molte difficoltà per i partenopei. La squadra ospite, reduce da un pareggio precedente, ha dominato un match che si è rivelato tra i più brutti della stagione. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla Lazio, lasciando il Napoli in una fase complicata.

Una partita da dimenticare, tra le brutte della stagione. Dopo il pari di Parma, il Napoli crolla al Maradona contro la Lazio. Gli azzurri incappano in un pomeriggio da incubo, con una prestazione stanca e piatta. Gli uomini di Sarri passano per 0-2, che sta quasi stretto, per quanto visto in.🔗 Leggi su Napolitoday.it INIZIO COL BOTTO! LAZIO-NAPOLI 0-2 Notizie correlate Leggi anche: Juventus-Lazio 2-2, Sarri ferma Spalletti e fa un favore al Napoli Conte vicino al record di Sarri: Napoli imbattuto al MaradonaIl Napoli continua a trasformare lo stadio Maradona in un vero e proprio fortino. Panoramica sull’argomento Lazio, colpaccio al Maradona: Atalanta avvisataLa Lazio allenata da Maurizio Sarri manda un chiaro messaggio all'Atalanta in vista della Coppa Italia in calendario mercoledì ... calcioatalanta.it Crolla il Napoli al Maradona, la Lazio di Sarri domina e vinceDopo un anno e quattro mesi finisce l'imbattibilità del Maradona in campionato. Ancora una volta è la Lazio di Sarri a violare l'impianto di Fuorigrotta, la stessa squadra che aveva vinto l'ultima vol ... ansa.it