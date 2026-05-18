Eljif Elmas non giocherà più con il Napoli, nonostante abbia mostrato versatilità e impegno durante il suo periodo in squadra. La società partenopea ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto con il Lipsia, club di appartenenza del giocatore. La sua partenza rappresenta un cambio di rotta per il centrocampista, che si sposterà in Inghilterra per unirsi a una squadra della Premier League. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte senza ulteriori dettagli.

Eljif Elmas non proseguirà la sua avventura al Napoli: nonostante la sua duttilità e la grande professionalità sempre mostrata dal macedone, gli azzurri non lo riscatteranno dal Lipsia. Ecco che, allora, si accendono nuove ipotetiche piste di mercato, dirette in Inghilterra. In particolare, Sunderland e Aston Villa sarebbero interessate a lui. Elmas-Napoli, sarà addio. Come filtra da un po’ di tempo nell’ambiente Napoli, la rivoluzione azzurra non fa sconti a nessuno: tanti calciatori diranno addio. Tra questi, rientra Elmas: come riporta TMW, i partenopei non eserciteranno l’opzione di riscatto per lui, in cui avrebbero dovuto versare 17 milioni di euro nelle casse del Lipsia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Premier League: addio a sorpresa per il pupillo di Conte

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