Il tecnico del Napoli ha annunciato che lascerà la squadra al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione di separarsi è ormai definitiva, anche se il contratto attuale è ancora in vigore. La notizia ha attirato l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i dettagli ufficiali sulla fine dell’esperienza dell’allenatore con il club.

Antonio Conte lascerà il Napoli al termine della stagione. Come rivela il Corriere della Sera, la separazione è ormai questione di tempo nonostante il contratto ancora valido. Conte: il ciclo si ripete, ancora una volta. È il copione che ha caratterizzato tutta la carriera dell’allenatore salentino. Arriva, vince, se ne va. A Napoli accadrà esattamente così, solo che questa volta il contesto è diverso rispetto ai suoi precedenti: dopo lo scudetto del 2023, gli azzurri non sono riusciti a bissare il successo. L’eliminazione dalla Champions League ha pesato. Secondo la ricostruzione del quotidiano milanese, l’idea della separazione è condivisa anche dal club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte-Napoli, rivelazione a sorpresa: “L’addio è questione di tempo”. Svelata la posizione di De Laurentiis

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