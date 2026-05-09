A bordo di una nave da crociera nei Caraibi, oltre 110 persone sono state colpite da un focolaio di norovirus, un virus altamente contagioso che causa vomito e diarrea. L’allarme sanitario è stato attivato per gestire la diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio. La situazione ha portato a misure di sicurezza e isolamento di alcune persone per contenere il contagio.

Nuovo allarme sanitario a bordo di una nave da crociera nei Caraibi, dove oltre 110 persone si sono ammalate a causa di un focolaio di norovirus, il virus gastrointestinale altamente contagioso che provoca soprattutto vomito e diarrea. L’emergenza riguarda la Caribbean Princess, nave della compagnia Princess Cruises partita il 28 aprile da Fort Lauderdale, in Florida, per una crociera di quasi due settimane con tappe ad Aruba, Bonaire, Porto Rico e Bahamas. Secondo quanto riferito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie americani (CDC), ad ammalarsi sono stati 102 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio sui oltre 3.100 presenti a bordo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura sulla nave da crociera, 110 persone colpite dal virus: scatta l’allarme sanitario

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