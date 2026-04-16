A Galliate un incontro dedicato alla Pet Therapy | l' appuntamento al Castello

A Galliate si terrà sabato 18 aprile alle 9,30 un incontro al Castello dedicato alla Pet Therapy, con particolare attenzione agli interventi assistiti con animali come cavalli e asini. L'appuntamento si svolgerà nella location storica e vedrà la partecipazione di esperti che parleranno delle attività con questi animali. L'evento è aperto a chi desidera conoscere più da vicino questa forma di terapia assistita.

Interventi assistiti con animali: sabato 18 aprile alle 9,30 a Galliate è in programma un incontro dedicato alla pet therapy, con un focus sull'attività con cavalli e asini.L'appuntamento tratterà i benefici a 360° relativi agli interventi assistiti con gli animali, la cosiddetta pet therapy, ed.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Galliate Lavora, al Castello l’incontro tra imprese e chi cerca lavoroIl 17 aprile un pomeriggio dedicato all’occupazione: aziende, giovani e istituzioni a confronto per creare nuove opportunità Un’occasione concreta... Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala VerdiArezzo, 13 marzo 2026 – Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi.