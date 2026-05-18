Un dirigente francese legato al mondo del calcio rischia di non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, con conseguenti ripercussioni economiche per il club. Secondo le indagini, ci sarebbero stati acquisti sbagliati e una gestione inadeguata nel tentativo di rimediare agli errori commessi. La situazione ha portato a una perdita di fiducia nel ruolo ricoperto e a una serie di accuse formali. La vicenda si sta sviluppando in un contesto in cui le responsabilità e le sanzioni sono ancora da definire.

A scricchiolare alla Continassa adesso è la sedia di Comolli, l’uomo che un anno fa era stato scelto da Elkann per ridare equilibrio alla Juve. Uomo di calcio navigato, con diverse esperienze da osservatore e direttore sportivo fino alla recente presidenza nel Tolosa: l’erede di Giuntoli, messo fuori dai giochi dalla proprietà pur avendo centrato la qualificazione alla Champions all’ultimo respiro, avrebbe dovuto riportare la Juve sulla strada del successo. Il bilancio dopo un anno di lavoro invece è drammatico, perché Madama è fuori da tutto e va incontro a una perdita importante: poco cambia se dall’arrivo di Spalletti la Juve è seconda solo all’Inter per punti conquistati in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli acquisti sbagliati all'incapacità di rimediare agli errori: Juve, i 5 capi d'accusa a Comolli

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Meno male che ho scelto di non guardarla. Una squadra di incapaci, con un carattere impalpabile che continua a non capire per chi giocano. Anni di acquisti sbagliati e giocatori molli. Puoi avere il miglior allenatore al mondo ma non puoi farci nulla. x.com