Ecco il videogioco con cui Sony cerca di salvare il bilancio 2026 e di rimediare agli errori del passato

Sony ha annunciato l’uscita di Saros, un nuovo videogioco per PlayStation 5, che rappresenta un tentativo di migliorare le proprie finanze nel 2026. Il gioco è stato presentato come parte di una strategia per rimediare ad alcune scelte fatte in passato e rilanciare la propria offerta nel settore dei videogiochi. La sua produzione è stata annunciata come parte di una trasformazione più ampia dell’azienda.

Il nuovo videogioco Saros è molto più di una semplice uscita per PlayStation 5: è il simbolo di una rivoluzione industriale. A un primo sguardo, infatti, il nuovo gioco sparatutto in terza persona di Housemarque, il più longevo studio di sviluppo svedese in attività dal 1995, somiglia molto alla sua precedente esclusiva PlayStation, Returnal, uscita nel 2021. Sotto la lente di ingrandimento, però, è evidente il lavoro di fino fatto dagli autori per creare un’esperienza più avvicinabile, più appetibile e, in definitiva, più profittevole. Stesse fondamenta, nuova facciata. Sia Returnal sia Saros poggiano su una serie di pilastri chiave: formula “roguelike” (quando si muore si ricomincia da capo), gameplay da sparatutto in terza persona, focus sul movimento e ambientazione sci-fi.🔗 Leggi su Open.online

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