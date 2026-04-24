Ecco il videogioco con sui Sony cerca di salvare il bilancio 2026 e di rimediare agli errori del passato

Sony ha annunciato l’uscita di Saros, un nuovo videogioco per PlayStation 5 che, secondo l’azienda, rappresenta più di un semplice titolo di intrattenimento. La società punta a utilizzare il gioco come strumento per migliorare le proprie performance finanziarie nel 2026 e rimediare a decisioni passate. Saros è descritto come un elemento centrale di una trasformazione industriale, con l’obiettivo di rafforzare la posizione nel mercato dei videogiochi.

Il nuovo videogioco Saros è molto più di una semplice uscita per PlayStation 5: è il simbolo di una rivoluzione industriale. A un primo sguardo, infatti, il nuovo gioco sparatutto in terza persona di Housemarque, il più longevo studio di sviluppo svedese in attività dal 1995, somiglia molto alla sua precedente esclusiva PlayStation, Returnal, uscita nel 2021. Sotto la lente di ingrandimento, però, è evidente il lavoro di fino fatto dagli autori per creare un’esperienza più avvicinabile, più appetibile e, in definitiva, più profittevole. Stesse fondamenta, nuova facciata. Sia Returnal sia Saros poggiano su una serie di pilastri chiave: formula “roguelike” (quando si muore si ricomincia da capo), gameplay da sparatutto in terza persona, focus sul movimento e ambientazione sci-fi.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

La crisi energetica europea, tra lezioni ed errori del passato e vincoli di bilancioL’Unione Europea teme di essere una delle grandi sconfitte della crisi energetica globale scatenata dall’attacco israeliano e statunitense all’Iran e...

Leggi anche: PlayStation Store, Sony dà il via agli Sconti di Inizio Primavera 2026 con tanti giochi in offerta

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Playstation Plus Extra e Premium di aprile 2026, ecco i giochi gratis; Ho speso 250 euro per giocare su PlayStation Portal senza avere la PS5: ne vale la pena?; PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi gratis di aprile 2026; Saros su PlayStation 5 Pro: ecco cosa può fare grazie al PSSR 2.

Driveclub è ancora meraviglioso dopo 12 anni - Un gioco di guida sfortunatoNel 2014, Sony lanciava Driveclub su PlayStation 4, un gioco di corse che all'epoca non riscosse il successo sperato ma che negli anni è stato ampiamente rivalutato. Abbiamo provato a giocarci ... ilmessaggero.it

Sony vuole scansionare i giocatori per portarli nei suoi giochiSony lancia The Playerbase: i fan PlayStation potranno entrare in Gran Turismo 7 con volto, logo e livrea personalizzata. Ecco come funziona. smartworld.it

Sony ha sviluppato un nuovo robot capace di sfidare i migliori giocatori di tennistavolo. È un segnale di quanto rapidamente l’intelligenza artificiale stia entrando in competenze umane complesse. https://l.euronews.com/kjF8 - facebook.com facebook

Ace è il robot di Sony che batte i campioni di ping pong: eccolo in video x.com