No alla guerra no al riarmo | Portico della Pace scende in piazza a Bologna

Sabato 14 marzo a Bologna si sono svolte manifestazioni con il messaggio “No alla guerra, no al riarmo”. I partecipanti si sono radunati nel “Portico della Pace” per esprimere il loro dissenso e chiedere la fine dei conflitti armati e delle spese militari. La piazza ha visto una presenza numerosa di persone che hanno condiviso questa posizione.

"Il mondo è sull'orlo del baratro. Le spese militari globali hanno raggiunto i 2.719 miliardi di dollari nel 2025. I conflitti armati sono passati da 86 nel 1989 a 185 nel 2024. Siamo a 89 secondi dalla mezzanotte nucleare. E l'Unione Europea si appresta a investire 800 miliardi di euro in armamenti, sottraendoli a sanità, scuola, clima, lavoro degno e welfare. Di fatto, finanzia con risorse pubbliche il complesso militare-industriale americano, la cui politica estera è ormai ridotta a export di guerre e di armi.