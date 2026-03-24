Roma al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italiana

A Roma si è aperto il 38° congresso della Federazione medico sportiva italiana. Il tema principale è l'età biologica e quella anagrafica, con un focus sul ruolo della Medicina in questo ambito. Sono previste discussioni e interventi di esperti per approfondire le differenze tra le due età e le implicazioni pratiche nel settore sportivo e medico.

“ Età biologica, età anagrafica “, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): sarà questo il tema del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico sportiva Italiana, al via dal 26 al 28 marzo, al Centro Congressi Rome Cavalieri. “Viviamo in un Paese e in un continente con una aspettativa di vita molto alta, ma anche con molti anni in stato di malattia – si legge nella nota di presentazione – Pertanto, l’attenzione all’età biologica e a ciò che la condiziona diventa essenziale per migliorare la salute della popolazione, con la consapevolezza che i determinanti dell’invecchiamento si attivano fin dall’inizio della vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italiana Articoli correlati Roma, al via il 7° Congresso della Società Italiana di RinologiaUn appuntamento che riunirà nella Capitale i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su rinosinusite, poliposi nasale e disturbi... Leggi anche: Aversa ospita Coppa Italia Futsal della Federazione Sportiva Sordi: ad aprile semifinali e finale al PalaJacazzi Contenuti e approfondimenti su Roma al via 38esimo congresso... Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo; Asl Roma 2: al via il concorso Music@Mens 2026, per presentare brani inediti sulla salute mentale; Estasi Roma! Lazio ribaltata 2-1 nel derby e allungo Scudetto, complici i pareggi di Inter e Juventus; Centenario Dario Fo, celebrazioni al via il 24 marzo a Roma. Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italianaEtà biologica, età anagrafica, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): sarà ... lapresse.it Roma, al via 38esimo congresso della Federazione medico sportiva'Età biologica, età anagrafica’, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): sarà questo il tema del 38esimo Congresso Nazion ... tg24.sky.it 24 marzo 1944. Dopo l’attentato in via Rasella, a Roma, la rappresaglia nazista diviene feroce. 335 vite innocenti, fra cui quelle di 12 Carabinieri, verranno barbaramente recise in quello che oggi è ricordato come l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricordare i m - facebook.com facebook Mondiali di Atletica, la federazione vuole portarli a Roma: tutti i passi per la candidatura x.com