Accordo Federazione Medico Sportiva Italiana con Sport e Salute

La Federazione Medico Sportiva Italiana, riconosciuta dal CONI, ha firmato un accordo con Sport e Salute. L’intesa riguarda la collaborazione tra le due organizzazioni per la promozione di iniziative legate alla salute degli atleti e alla prevenzione delle problematiche mediche nello sport. L’accordo si inserisce in un quadro di attività condivise che coinvolgono anche la formazione e la gestione delle emergenze mediche durante eventi sportivi.

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La Federazione Medico Sportiva Italiana - Federazione medica del CONI dall'anno della sua fondazione nel 1929 e ad oggi unica Società scientifica di Medicina dello Sport riconosciuta in Italia dal Ministero della Salute -, con il suo patrimonio scientifico e culturale e le capacità formative e clinico-prescrittive, può apportare un contributo fondamentale alla costruzione e al mantenimento dello stato di salute della popolazione, seguendone la traiettoria lungo tutto il corso della vita, dal preconcepimento, con azioni epigenetiche -a seguito dell'attività fisica genitoriale- sulle cellule germinali, alla longevità, incidendo sull'età biologica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Accordo Federazione Medico Sportiva Italiana con Sport e Salute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Idoneità sportiva: cos'è e perché la visita medica è fondamentale Notizie correlate Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italiana“Età biologica, età anagrafica“, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute... "Età biologica, età anagrafica": al via il congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana"Età biologica, età anagrafica", con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute...