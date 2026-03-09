Su Rai 1 Alessandro Gassmann debutta nella serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio Guerrieri - La regola dell' equilibrio | le anticipazioni

Da lunedì 9 marzo, su Rai 1, Alessandro Gassmann debutta nella serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, Guerrieri - La regola dell'equilibrio. L’attore interpreta un avvocato penalista, ruolo che interpreta per la prima volta in questa produzione. La serie si basa sui libri dello scrittore e vede Gassmann come protagonista in una trama che coinvolge il personaggio creato dall’autore.

Nei panni di un avvocato penalista, Alessandro Gassmann da oggi, lunedì 9 marzo, presta il volto ad uno dei personaggi più riusciti di Gianrico Carofiglio. Stasera su Rai 1, alle 21.30, su Rai 1, inizia Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con la prima di quattro puntate che andranno tutte in onda di lunedì, tutte in prima serata. Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la serie è tratta proprio dai romanzi dell’ex magistrato barese, oggi tra gli scrittori più quotati. Carofiglio è anche nel team di sceneggiatura. Tutte le puntate di Guerrieri – La regola dell’equilibrio sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand. Chi è Guido Guerrieri?. 🔗 Leggi su Amica.it

