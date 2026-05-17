Dopo l’ospitata a Domenica In, Francesca Fialdini torna, come sempre, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 17 maggio 2026. Nella nuova puntata sarà ospite Fiordaliso, cantautrice, attualmente impegnata in un tour che l’ha portata prima in Australia – da dove è appena rientrata – e che ora la vedrà in giro per l’Italia. Presente per un’intervista a tutto tondo anche Rosanna Banfi, attrice e figlia del grande Lino Banfi, da sempre impegnata tra TV, sociale e teatro. A seguire, gireranno la ruota anche Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, tra i protagonisti di Un futuro aprile, il film che Rai 1 trasmetterà in prima serata giovedì 21 maggio, in occasione della Giornata della Legalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Noi… a Ruota Libera con Fiordaliso, Rosanna Banfi e Claudio Lauretta

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